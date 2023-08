Es war ein zähes Spiel mit einem am Ende nicht unverdienten Gewinner, die Partie in der dritten Runde des Verbandspokals zwischen dem TSV Buch und dem SSV Ehingen-Süd. Der Landesligist nutzte den Heimvorteil und setzte sich knapp 2:1 gegen den klassenhöheren SSV durch. Patrick Sailer markierte in...