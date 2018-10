Landesliga TSV Blaustein vor Kellerduell in Sontheim

Neu-Ulm/Blaustein/Buch / Detlef Groninger

Den nächsten Schritt raus aus der Gefahrenzone will der Fußball-Landesligist TSV Neu-Ulm morgen (15 Uhr) beim Schlusslicht Germania Bargau gehen – erstmals mit Yunus Emre Dipsizgöl. Der 21-jährige Stürmer arbeitet in Neu-Ulm, hat zuletzt vor mehr als sechs Monaten beim SV Ochsenhausen (ebenfalls Landesliga) gekickt und ist morgen spielberechtigt. „Im Abstiegskampf musst du gegen einen direkten Konkurrenten auf jeden Fall gewinnen“, fordert TSV-Spielertrainer Ünal Demirkiran.

Zur gleichen Zeit will der TSV Blaustein beim FV Sontheim nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. „Wir haben jetzt einige Male auf die Fresse bekommen und wollen nun wieder die Kurve kriegen“, kündigt Blausteins Trainer Rafael da Silva an. Er führte nach dem Negativtrend in dieser Woche mit einigen Spielern Einzelgespräche. Dementsprechend engagiert ging es auch im Training zur Sache. „Da war richtig Feuer drin“, berichtet er. Die Mannschaft hat sich mit dem gestrigen Kabinenfest auf die Partie in Sontheim eingestimmt. Fehlen wird nur Sebastian Fischer (Achillessehnenprobleme).

Der TSV Buch, morgen (15 Uhr) gegen Kellerkind TSV Weilheim gefordert, hat derzeit mit sechs Punkten Vorsprung das dickste Polster der drei Bezirks-Klubs auf die Abstiegszone. Der 4:1-Triumph bei Spitzenreiter SC Geislingen wird aber nicht überbewertet. „Das war von kämpferischer Seite top. Das erwarte ich aber auch in der Landesliga. Ich hoffe, dass wir nun nachlegen können“, betont Buchs Trainer Harald Haug. Er muss drei Wochen auf Offensivspieler Benjamin Jenuwein (Schule in England) verzichten.