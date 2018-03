Fußball TSV Blaustein trainiert, TSV Buch testet

dg

Endlich kann Spielertrainer Michael Passer mit den Fußballern des Landesligisten TSV Blaustein auf grünem Untergrund trainieren. Fünf Einheiten auf Kunstrasen sind bis Sonntag im Sportzentrum Bartholomä geplant. „Ich bin von den Möglichkeiten hier positiv überrascht“, sagt Passer. Vor der Abfahrt hatte der TSV den Test gegen Bezirksligist SSG Ulm 99 auf dem Kunstrasen Wiblingen mit 4:0 (2:0) gewonnen. Die Treffer erzielten Marius Veith (10., 48.), Max Schmid (45.) und Markus Erthle (62.). Passer: „Das war schon ganz ordentlich.“

Ligakontrahent TSV Buch bestreitet zwei Freundschaftspartien auf Kunstrasen: Heute (11.45 Uhr) beim bayerischen Bezirksligisten FC Sonthofen II, am Sonntag (12 Uhr) in Ochsenhausen gegen den Bezirksliga-Klub SV Reinstetten. Von der ersten Garnitur stehen Trainer Harald Haug derzeit nur 13 Akteure zur Verfügung. Auch Patrick Sailer, der am 24. Februar im ZDF-Sportstudio beim Torwandschießen antritt, ist lädiert (eingeklemmter Nerv im Rücken)