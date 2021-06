Der SSV Ulm 1846 Fußball und seine Vorgängervereine haben schon viele Trainer entlassen. Doch die am Donnerstagabend publik gemachte Trennung von Fußball-Lehrer Holger Bachthaler überraschte denn doch – in doppelter Hinsicht. Einerseits vom Zeitpunkt her, 45 Stunden vor dem letzten Heimspiel g...