Der Moment, den sich Tobias Rühle in den letzten Monaten so sehnlich herbeiwünschte, wurde am vergangenen Samstag Realität. SSV Ulm 1846 Fußball gegen Eintracht Trier , 72. Spielminute. Andreas Ludwig schlägt von der rechten Seite eine scharfe Flanke in den Straftraum. SSV-Stürmer Rühle setzt ...