Fußball Torhüter Holger Betz spielt zum 500. Mal für Ulm

Ulm / Winfried Vogler

Der Klassenerhalt in der Regionalliga oder der Abstieg in die Oberliga: Für Holger Betz geht es ausgerechnet in seiner Abschiedssaison mit dem SSV Ulm 1846 Fußball um alles oder nichts. Dass der Torhüter der Spatzen heute (19 Uhr) im Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers wieder unter besonderer Beobachtung stehen wird, weiß er. Doch da gibt es noch einen anderen Grund. Ulms Nummer eins feiert Jubiläum: Vor über 20 Jahren gab Betz sein Debüt beim SSV 46, spielte im April 2001 beim Zweitligaspiel gegen den LR Ahlen erstmals in der Profimannschaft. Zuvor war er bereits Teil des Bundesliga-Kaders 1999/2000, von dem nur er bis heute bei den Ulmern spielt. Mit seinem 500. Pflichtspiel avanciert der Torwart, der im Mai 40 Jahre alt wird, zum Rekordspieler der Ulmer.

Der „Ewige Holger“ sichert sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Betz ist seit 1993 beim SSV 46, spielt seit 1997 in der ersten Mannschaft und hat in dieser Zeit alles erlebt: Verbandsliga bis Bundesliga, Auf- und Abstiege, Skandale, Insolvenzen. Doch das Ende einer außergewöhnlichen Zeit beim SSV 46 rückt näher und seine einzigartige Karriere wird nach dieser Spielzeit beendet sein.

Ligaverbleib wichtiger

Dem Erreichen der Bestmarke misst Betz keine große Bedeutung bei. „Die Anzahl der Partien spielt für mich keine Rolle“, sagt das Ulmer Urgestein. „Der Klassenerhalt in der Regionalliga ist das Maß aller Dinge“. Neun Spieltage vor Schluss ist der noch keineswegs in trockenen Tüchern. Der Abstand auf den möglichen Abstiegsrang 15 beträgt nur zwei Punkte. Auf dem 14. Platz die Kickers, die mit einem Heimsieg Ulm überholen könnten. „Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber zuletzt haben wir gezeigt, dass wir auch auswärts was mitnehmen können“, sagt Trainer Tobias Flitsch.

Der SSV-Coach lobt seinen außergewöhnlichen Torhüter: „Er hilft seinen Mannschaftskollegen nicht nur mit seinen Paraden, sondern auch mit seiner Präsenz und seinem Führungsstil.“ Und der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht erklärt: „Der gesamte Verein ist Holger sehr dankbar – für alles was er über die Jahre für den SSV 46 geleistet hat.“ Als Betz bei den Spatzen debütierte, waren seine heutigen Teamkollegen Tino Bradara (20), David Kammerbauer (21) und Stjepan Saric (20) noch gar nicht geboren.

Der Torhüter-Dino hat die bervorstehende Rente bei den Spatzen aber aus seinen Gedanken gestrichen. „Damit beschäftige ich mich nicht“, sagt der 39-Jährige. Nach seiner Spielerkarriere wird Betz nahtlos in das Trainerteam der Spatzen wechseln. Doch vorher will er noch etwas zum Klassenerhalt beisteuern.