Ein Ausrufezeichen hat der SSV Ulm 1846 Fußball zwei Wochen vor dem Regionalliga-Start an die Konkurrenz geschickt. Nach dem 2:0 gegen die klassenhöhere SpVgg Unterhaching gewannen die Spatzen nun auch am Samstag beim letztjährigen souveränen Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof mit 2:1 (0:0). Burak Coban mit einem verwandelten Handelfmeter (62.) und Ardian Morina (72.) erzielten die Treffer für die Spatzen. Maurice Deville hatte kurz zuvor (69.) ausgeglichen.

Holger Bachthaler möchte den verdienten Erfolg nicht allzu hoch hängen. „Vor allem in der Anfangsphase der Begegnung wirkte Mannheim frischer. Wir mussten einige kritische Situationen überstehen“, gab der Spatzen-Trainer zu bedenken. Und weist darauf hin, dass auch andere Regionalligisten in der Vorbereitung aufhorchen lassen. So setzte sich Kickers Offenbach, am 29. Juli Auftaktgegner der Ulmer am Bieberer Berg, gegen den englischen Drittligisten AFC Wimbledon 3:2 durch.

Wieder wechselte Bachthaler sein Team zur Halbzeit komplett aus. Den besseren Eindruck am Samstag machten die Akteure, die nach der Pause zum Zuge kamen. So war das 2:1 von Ardian Morina, der den Ball gegen die Laufrichtung des Mannheimer Torhüters köpfte, durch die Neuzugänge Angelo Rinaldi und Lukas Lämmel schön herausgespielt worden. Das Mannheimer Gegentor wurde durch eine Unstimmigkeit zwischen Marcel Schmidts und Torhüter Christian Ortag erleichtert.

Fünf ihrer sechs Tests haben die Spatzen gewonnen, nur gegen Drittligist Würzburger Kickers setzte es eine 1:4-Niederlage Am Freitag (18 Uhr) beim B-Kreisligisten SV Eggingen und am Samstag (16 Uhr in Illerzell) gegen Oberligist SGV Freiberg haben die Ulmer noch zwei Gelegenheiten, sich für den Saisonstart in Offenbach einzuspielen. Zuvor stehen am Dienstag ab 15.30 Uhr ein öffentliches Training und ein anschließendes Grillfest mit den Fans auf dem Programm.