Fußball Talente der U 16 erkämpfen Remis gegen Italien

Ulm / Winfried Vogler

Welcher Bundesligaprofi und A-Nationalspieler von morgen spielt im Ulmer Donaustadion vor? Eine Frage, die sich viele der 1750 Zuschauer beim gestrigen Länderspiel des deutschen U-16-Nationalteams gegen Italien gestellt haben.

Deshalb durfte man ganz fest davon ausgehen, dass sich einige Kandidaten in der Auswahl präsentieren würden. Auf Seiten der Italiener stellten Inter Mailand, Juventus Turin und AS Rom das Gros des Kaders. Nach der 2:4-Niederlage vom Samstag in Biberach gelang dem DFB-Team mit dem 1:1 (0:0) teilweise Wiedergutmachung. Die Italiener gingen durch einen Strafstoß (52.) in Führung. Der Ausgleich (73.) durch Marvin Weiß (Greuther Fürth) war dann das Signal einer spannenden Endphase, in der die DFB-Auswahl bis zum Schluss um den Sieg kämpfte.

„Leider haben wir uns nicht belohnt“, betonte Trainer Michael Feichtenbeiner. „Mit etwas Glück hätten wir noch das Siegtor machen können. Nach nervöser ersten Hälfte haben wir im zweiten Durchgang so gespielt, wie wir Fußball spielen wollen“. Bei diesem Klassiker der Stars von morgen ist es alles andere als ungewöhnlich, dass sich die Späher auf der Tribüne förmlich aufreihten. Für die Talente-Scouts der Top-Klubs sind Nationalmannschaftsspiele traditionellerweise optimale Gelegenheiten, dem Objekt der Begierde genauer auf die Füße zu schauen. Vertreter aus England, Österreich und der Schweiz standen genauso auf der Gästeliste wie viele Berater und Spielervermittler. Für viele Spieler geht es schon jetzt um die Zukunft.

Es stehen Transfers an. Für ein Talent, das aus einem Verein mit zertifiziertem Nachwuchsleistungszentrum wechselt, werden 9000 Euro je jährlicher Vereinszugehörigkeit fällig. So werden Junioren-Länderspiele regelmäßig zur Spieler-Börse. „Wir wissen alle, dass bei U-Länderspielen das ganze Stadion voller Scouts ist“, bestätigte Bruno Wanderer, der sich dieses Schaulaufen der Fußball-Talente vor der eigenen Haustüre natürlich nicht entgehen ließ. Seit vielen Jahren ist der ehemalige Spatzen-Coach, der aus Nellingen/Alb stammt, für den FC Bayern München als Scout im Nachwuchsbereich tätig.

Die Nummer 15 der Italiener, Riccardo Calafiori vom AS Rom, beeindruckte Wanderer besonders. Im deutschen 22 Spieler umfassenden Kader des Jahrgangs 2002, in dem Malik Tillmann vom FC Bayern München sowie Frederik Schumann und Jordan Meyer vom VfB Stuttgart aus Vereinen der näheren Umgebung standen, kommen insgesamt 18 Talente aus Bundesligaklubs. Dazu drei Spieler von Zweitligavereinen (Holstein Kiel, SV Sandhausen, Greuther Fürth) sowie ein Akteur von Drittligist SpVgg Unterhaching – letztere sind mit Blick auf die sportliche Zukunft besonders auf dem Präsentierteller.

Ein 19-köpfiges Betreuerteam

Wie ausgeprägt beim DFB der Nachwuchsbereich betrieben wird, macht ein Blick auf das Funktionsteam für die beiden U-16-Länderspiele deutlich. Für die 22 Spieler steht ein Stab von 19 Personen bereit, darunter neben dem Cheftrainer und Teammanager zwei Co-Trainer, ein Torwart- und ein Fitnesstrainer sowie ein Spielanalyst. Dazu gehören neben der medizinischen Abteilung ein Schulkoordinator und zwei Lehrer für Sprachen und naturwissenschaftliche Fächer. Exzellente Voraussetzungen für Stars von morgen.