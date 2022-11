Die Stimmung war gelöst. In Fulda feierten die Ulmer Fußballer einen 2:0-Sieg gegen die SG Barockstadt – und einen Spieltag vor Hinrunden-Schluss die Herbstmeisterschaft. Weil Verfolger TSV Steinbach in Stuttgart patzte, steht der SSV Ulm 1846 Fußball mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze. ...