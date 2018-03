Landesliga Strammes Osterprogramm für Buch und Blaustein

Buch/Blaustein / dg

Die Vorzeichen bei den Fußball-Landesligisten TSV Buch und TSV Blaustein könnten kaum unterschiedlicher sein. Der TSV Buch, der am Samstag und am Montag (jeweils 15.30 Uhr) die SG Bettringen und den TV Echterdingen erwartet, befindet sich mit zwei Siegen 2018 auf dem Weg in Richtung Klassenerhalt. „Weitere vier Punkte aus den beiden Spielen wären optimal. Dann hätten wir 30 von 38 Punkten, die man zum Klassenerhalt wohl braucht“, sagt Buchs Trainer Harald Haug. Als er nach dem 4:1 gegen Blaustein seine Zusage für ein zehntes Jahr als Trainer in Buch gegeben hatte, wurde ordentlich gefeiert. „Das war mal wieder eine längere Sportheimparty“, verriet er. Stephan Schabel, der sich gegen Blaustein das Sprunggelenk überdehnte, ist gegen Bettringen privat verhindert. Er steht aber am Montag gegen Echterdingen wieder zur Verfügung.

Apropos Montag. Dann hat der TSV Blaustein um 15.30 Uhr den SV Ebersbach zu Gast. Nach dem Spiel soll ein weiteres Gespräch zwischen der Abteilungsleitung um Chef Volker Kuropka und dem scheidenden Spielertrainer Michael Passer stattfinden. „Wir wollen, dass er bei uns zumindest als Spieler bleibt“, bekräftigt Kuropka – trotz des derzeitigen sportlichen Abwärtstrends. Nach drei Niederlagen 2018 ist der Vorsprung auf Relegationsplatz 13 auf vier Punkte geschmolzen.

Bereits am Samstag (15.30 Uhr) steht Blaustein bei NAFI Stuttgart unter Zugzwang. „Es ist ja noch lange nichts verloren. Unten in der Tabelle ist alles ganz eng beieinander. Die Jungs geben richtig Gas“, sagt Korupka.