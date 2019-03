Fußball Statt neun möglicher Punkte gibt’s keinen

Neu-Ulm / dg

Schwarzer Samstag für das Trio aus dem Fußball-Bezirk in der Landesliga. Die drei TSV-Vereine Neu-Ulm, Blaustein und Buch gingen komplett leer aus.

Zumindest für den TSV Neu-Ulm und den TSV Blaustein wird die Luft im Kampf um den Klassenerhalt zunehmend dünner. Die Neu-Ulmer stehen trotz des vermeidbaren 1:2 (1:1) auf Kunstrasen gegen den TSV Weilimdorf noch auf dem derzeitigen Relegationsrang 13. „Es wird zwar eng. Wir machen nun aber keinen Druck auf die Mannschaft. Wenn wir jedes Mal so gut spielen, werden wir auch punkten“, sagte Neu-Ulms Spielertrainer Ünal Demirkiran. „Wir haben die Punkte trotz klarer Torchancen liegen lassen.“ So scheiterten Adin Kajan (41.), der auch für das Führungstor (17.) gesorgt hatte, und Lukas Kögel (56.) aus fünf Metern völlig freistehend am Gästetorwart Dominik Ferdek.

Der mit Neu-Ulm punktgleiche TSV Blaustein trat nach dem 1:3 (0:2) auf Kunstrasen beim SC Geislingen trotz ansprechender Vorstellung ohne Belohnung die Heimreise an. „Wir haben sehr viel Engagement an den Tag gelegt, waren aber vor dem gegnerischen Tor zu harmlos“, bilanzierte TSV-Trainer Jochen Holl. Nur Marius Veith (52.) war zum zwischenzeitlichen 1:2 erfolgreich. Die Platzherren waren wesentlich effektiver und erzielten aus ihren fünf Torgelegenheiten drei Treffer. Zudem hatte Blausteins Schlussmann Dennis Kirsch (45.) einen Foulelfmeter von Karlo Petricevic über die Latte gelenkt. Der eingewechselte Markus Erthle (86.) schied mit einem Muskelfaserriss aus und wird Holl mindestens fünf Wochen fehlen.

In einem Duell auf Augenhöhe musste sich der TSV Buch dem TSV Oberensingen mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Buchs Stürmer Timo Leitner (45.+4) hatte mit seinem 14. Saisontreffer nach dem Rückstand durch Ferdi Er (41.) für den Ausgleich gesorgt. In einer zweiten Hälfte mit einigen Chancen auf beiden Seiten, hatten die Gäste durch das Tor von Duje Tokic (85.) das glücklichere Ende für sich. Buchs Trainer Harald Haug: „Das war gegen eine Spitzenmannschaft eine gute Standortbestimmung. Wir haben gesehen, dass wir mithalten können.“