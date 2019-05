Bei herrlichem Frühlingwetter fanden die Gäste vom FC Heiningen gut in die Partie. Bereits in der dritten Minute gab es die erste Torchance und diese konnte der Voralb-Klub gleich nutzen. Das Spielgerät gelangte diagonal zu Max Hölzli, der sofort den Abschluss suchte. SVB-Schlussmann Dario Nieswandt konnte den Schuss abwehren, doch Lennart Zaglauer war zur Stelle und traf zur frühen Führung.

Kurz drauf hatten die Gäste schon zum zweiten Mal den Torschrei auf den Lippen, als Dominik Mader eine zu kurz geratenen Kopfballabwehr volley nahm und der Ball sehr knapp über dem Tor im Fangzaun einschlug. Die erste Chance der Hausherren gab es in der 14. Minute: Nach einem langen Einwurf auf dem schmalen Rasenplatz legte sich Felix Bauer den Ball selbst mit dem Kopf vor und schloss mit links ab. FC-Keeper Marius Funk war aber auf dem Posten und hatte wenig Mühe.

Drei Minuten später hatte ­Breuningsweiler die nächste gute Gelegenheit, vergab aber wiederum freistehend. Tim Wissmann kam freistehend zum Kopfball und setzte diesen knapp über das Tor. Nach 28 gespielten Minuten steckte der Heininger Benjamin Kern das Leder geschickt durch zu André Kriks, der sofort versuchte, den Keeper zu umspielen. Dario Niewandt packte einen starken Reflex aus und entschärfte die brenzlige Situation.

Die nächste Chance ging auf das Konto von Dominik Mader. Als er sah, dass der gegnerische Keeper weit vor seinem Kasten stand, versuchte er sich mit einem sehenswerten Heber, der auf der Linie durch eine Flugeinlage eines Abwehrspielers und unter Mithilfe der Latte entschärft werden konnte. Die beste Breuningsweiler Chance folgte sogleich auf der Gegenseite. Loris Hoffmann kam nach einem Querpass in den Strafraum frei zum Abschluss und nagelte den Ball ein gutes Stück über das Tor.

Sekunden vor der Pause erzielten die Gäste den wichtigen zweiten Treffer. Benjamin Kern zirkelte einen Freistoß von der linken Seite in die Gefahrenzone. André Kriks beförderte das Leder per Kopf zum 0:2-Pausenstand in die Maschen.

Auch im zweiten Durchgang lieferten sich die beiden Teams ein Spiel mit offenem Visier. Chancen waren auf beiden Seiten zu Genüge vorhanden. In der 57. Minute donnerte eine Direktabnahme des Heiningers Kevin Gromer links am Tor vorbei. In der 69. Minute machten es die Hausherren besser. Marian Asch schlenzte den Ball nach einem Spielzug durch das Zentrum sehenswert ins lange Eck. Marius Funk war machtlos.

Es folgte eine Drangphase der Gastgeber, bei der die zahlreich mitgereisten Heininger Anhänger einige Male tief durchatmen mussten. In der 74. Minute musste Silas Klack auf der Linie klären. Zwei Minuten später setzte Loris Hoffmann zum zweiten Mal freistehend einen Kopfball über den Querbalken, und erneut nur drei Minuten scheiterte Marian Asch mit einen Schuss aus spitzem Winkel am Pfosten.

Der Ausgleich für die Gastgeber lag in der Luft, doch Heiningen schaffte es, in der Schlussphase wieder für Entlastung der Verteidigung zu sorgen. Benjamin Kern prüfte den SVB-Schlussmann in der 83. Minute mit einem schnell ausgeführten Freistoß von der Mittellinie, aber Nieswandt konnte das Leder gerade noch so über das Tor lenken. In der Nachspielzeit zeigte der Unparteiische nach einem Foul auf den Heininger Elfmeterpunkt. Der eingewechselte Robin Binder übernahm die Verantwortung, trat an und schickte Marius Funk in die falsche Ecke. Der Ball sprang vom Pfosten zurück ins Feld. Beim Nachschuss war Funk zur Stelle und sicherte seinem Team mit dieser letzten Parade die volle Punkteausbeute zum sicheren Klassenerhalt. Timo Rees

FC Heiningen: Funk – Rössler, Reichert, Klack, Hölzli (65. Roos), Gromer, Sanyang, Kern, Zaglauer, Mader (83. Santini), Kriks.