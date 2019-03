Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Die Ankündigung klang vielversprechend: „Endlich mal treffen“, nennt Ardian Morina vom Fußball-Regionalligisten SSV Ulm 1846 seinen persönlichen Wunsch für das Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim Bundesliganachwuchs des VfB Stuttgart. Sein letztes Erfolgserlebnis liegt einige Wochen zurück: Anfang Dezember erzielte Morina den Siegtreffer beim 2:1 gegen Pirmasens.

„Drei Tore“ – lautet seine bisherige Saisonbilanz, das kann den 25-jährigen Offensivmann nicht zufriedenstellen, der eigentlich eine beeindruckende Trefferquote vorweisen kann. Dazu spektakuläre Tore: Gegen Fortuna Düsseldorf erzielte er beim 1:5 nach 13 Sekunden die Ulmer Führung. Nie zuvor gab es einen schnelleren Treffer im DFB-Pokal seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2008/09. Beim FV Illertissen, wo Morina insgesamt vier Spielzeiten am Ball war, überzeugte er mit jeweils zweistelliger Torausbeute, so dass der VfB Stuttgart auf ihn aufmerksam geworden war, wohin er im Sommer 2016 wechselte. Am Wasen kam er aber nur auf 13 Einsätze. „Ich hatte in Stuttgart viele Verletzungen, die haben mich zurückgeworfen“, schilderte Morina sein unglaubliches Pech mit zwei langwierigen Blessuren am Sprunggelenk und Knie.

Im U-23-Regionalligateam des Bundesligisten spielte Morina, der nach eigenen Worten nicht unbedingt an vorderster Front, sondern eher als eine Art Angreifer hinter den Spitzen eingesetzt werden will, nie eine echte Rolle. So wechselte er im Juli 2017 zum SSV 46, bei dem er früher schon in der C-, B- und der A-Jugend gespielt hatte. Kein Wunder, dass Morina der Reise am Sonntag nach Stuttgart besonders entgegenfiebert. Denn der Offensivmann kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. „Da will man natürlich besonders gut aussehen“, betont Morina.

Tore, Tore, Tore, Jungs, wir brauchen Tore, so lautet inzwischen das Leitmotiv beim SSV 46. In der Fremde haben die Spatzen viermal hintereinander verloren. Der letzte Sieg fern des Donaustadions datiert vom 3. November des vergangenen Jahres beim 1:0 gegen Eintracht Stadtallendorf. „Es wird höchste Zeit, dass der Knoten platzt. Ich bin zuversichtlich, dass wir auswärts gewinnen werden“, blickt Morina optimistisch voraus und fordert bei sich selbst und seinen Kollegen „mehr Zielstrebigkeit“ an vorderster Front ein. Bisher liest sich die Auswärtsbilanz der Spatzen eher mäßig: Drei Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen stehen zu Buche.

„Wir müssen den nächsten Schritt machen und endlich mal wieder ein Auswärtsspiel gewinnen“, verlangt auch Trainer Holger Bachthaler von seiner Mannschaft. Der Stuttgarter Bundesliganachwuchs ist das zweitschwächste Heimteam der Regionalliga. Die stark abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Marc Kienle, die ihre Heimspiele im Gazi-Stadion in Degerloch austrägt, kam bisher auf zwei Siege und vier Unentschieden. „Kommt Zeit, kommt Rat“, denkt der im Kosovo geborenen Ardian Morina und glaubt fest an einen Auswärtssieg an diesem Sonntag.