Dritte von fünf englischen Wochen in Folge mit dem Heimspiel am Dienstag (19 Uhr) gegen Tabellennachbar TSV Steinbach Haiger, der Saisonhöhepunkt mit dem Finale um den württembergischen Fußballpokal am 29. Mai dicht vor Augen – und ausgerechnet jetzt häufen sich die Hiobsbotschaften beim Regi...