Zum dritten Mal in Folge unentschieden. Dem 1:1 in Koblenz und dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim II vor einer Woche, das mit demselben Resultat endete, folgte nun am Samstag beim KSV Hessen Kassel nun ein torloses 0:0.

Die Enttäuschung darüber hielt sich angesichts der Umstände, unter denen das ...