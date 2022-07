In der Glacis-Galerie hat sich die Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball eine Woche vor Saisonstart vorgestellt. Auf die Präsentation auf der Bühne folgte eine Autogrammstunde. Kleine und größere Fans waren in Trikots gekommen, rund 100 Interessierte hörten sich an, was Geschäftsführer Markus ...