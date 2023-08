Der SSV Ulm 1846 Fußball startet am Sonntag in die Drittliga-Saison. Vor dem Auftakt steht fest: Die Spatzen haben einen neuen, festen Stadionsprecher. Denn anders als in der zurückliegenden Saison teilen sich nicht mehrere Personen die Aufgabe, am Mikrofon durch die Spielzeit 2023/24 zu führen.