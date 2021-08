Ein glückliches Händchen bei der Auslosung des Achtelfinales im WFV-Pokal bewiesen die beiden Ex-Ulmer-Spieler und Rekordpokalsieger Alper Bagceci und Florian Krebs am Montagabend. Die beiden waren vom Württembergischen Fußball-Verband auserkoren worden, die Kugeln in dessen Geschäftsstelle in Stuttgart zu ziehen. Sie losten dem SSV Ulm 1846 Fußball als nächsten Gegner Landesligist TV Darmsheim, der in einem Stadtteil von Sindelfingen behe...