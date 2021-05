Die Heimat der Spatzen ist derzeit die Autobahn. 1454 Kilometer legen die Regionalliga-Fußballer des SSV Ulm 1846 in dieser englischen Woche zurück. Wie Trainer Holger Bachthaler vor dem Spiel am Samstag beim FC Gießen die Belastung von zehn Spielen in 31 Tagen fünf englischen Wochen in Folge steuert.