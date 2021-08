Trotz der auf gut 9000 reduzierten Zuschauerzahl ist das Donaustadion für die DFB-Pokalbegegnung an diesem Samstag (18.30 Uhr) zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem 1. FC Nürnberg nicht ausverkauft. Daher gibt es Tickets auch an einer Tageskasse. Die befindet sich aufgrund von Platzproblemen allerdings nicht wie gewohnt am Stadion-Haupteingang, sondern im neuen Funktionsgebäude am Gänswieseweg (Eingang zur Friedrichsau) und ist wegen der...