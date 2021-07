Wie es der Zufall so will ... Ihr erstes Spiel der neuen Saison bestreiten die Bundesliga-A-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball am Wochenende 21./22. August gegen den FC Bayern München – jenen Klub also, mit dem die Spatzen eine viel diskutierte Kooperation im Jugendbereich eingegangen sind.

Eine...