In Baden-Württemberg gilt seit vergangener Woche die Corona-Warnstufe. Am Freitag empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball die SG Sonnenhof Großaspach zum nächsten Heimspiel, doch was gilt für den Stadionbesuch – 3G, 3G-Plus oder 2G? Das Regionalliga-Spiel am Freitag wird noch unter den bisher an...