Vier Jahre lang ist der SSV Ulm 1846 Fußball im württembergischen Pokal mittlerweile ungeschlagen. Doch so deutlich wie am Samstag Nachmittag haben die Spatzen in dieser Zeit noch keinen Gegner bezwungen. Die konzentrierten und spielfreudigen Ulmer kanzelten den Landesligisten TSV Nusplingen auf d...