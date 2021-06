Der SSV Ulm 1846 Fußball und Trainer Holger Bachthaler gehen getrennte Wege. Das hat der Verein überraschend am Donnerstag bekannt gegeben. Der Fußball-Lehrer wird beim Heimspiel am Samstag gegen den FC Homburg sein letztes Spiel an der Seitenlinie machen – und sich danach vom Regionalligisten...