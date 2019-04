Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat in der Regionalliga Südwest einen weiteren Sieg verpasst. Gegen Freiburg II gelang am Samstag im Donaustadion nur ein 0:0.

Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler verpasste es damit, einen weiteren Sieg zu landen und mit dem 1. FC Saarbrücken (1:3 bei Mainz 05 II) auf Platz zwei nach Punkten gleichzuziehen. Somit bleiben die Spatzen nach 31 Spieltagen mit 56 Punkten auf Platz vier stehen. Es war die erste Ligapartie nach dem klaren Sieg beim SSV Reutlingen im WFV-Pokal gewesen.

Ulmer Münster soll brennen Banner von Reutlinger Fans provoziert beim WFV-Pokal gegen den SSV Ulm Der Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball im WFV-Pokal beim SSV Reutlingen wird von einer Provokation Reutlinger Fans überschattet: Ein Banner ruft zum Anzünden des Münsters auf

Großchance für Gashi, aber kein Tor für den SSV Ulm

Nach einem nervösen Beginn gab es für beide Teams noch vor der Halbzeit Großchancen zur Führung, doch da sowohl die Gäste aus dem Breisgau zweimal wie auch Albano Gashi für die Spatzen nach einer Ecke scheiterten, ging es torlos in die Pause.

Dass sich auch nach 90 Minuten an dem Spielstand nichts geändert hatte, lag vor allem daran, dass die Gäste es in Durchgang zwei immer wieder verstanden, die Ulmer in den entscheidenden Situationen zu stören oder deren Versuche zu blocken. Zuletzt in der 83. Minute einen Schuss von Adi Morina. Somit blieb es zwischen Ulm und Freiburg beim torlosen Remis.