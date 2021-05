Keine Frage: Die Bilanz des Jahres kann sich sehen lassen. Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Samstag gegen den VfB Stuttgart II den vierten Sieg in Folge eingefahren, der 14. in 2021. Die 70-Punkte-Marke ist geknackt. Ein Erfolg, auch wenn der in der Mammutsaison weniger Gewicht hat als sonst. Die De...