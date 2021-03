Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt auch im neunten Spiel in Serie ungeschlagen. Mehr noch: Die Elf von Trainer Holger Bachthaler konnte gegen den Bahlinger SC seinen dritten Sieg in Folge verbuchen. Am 28. Spieltag der Regionalliga Südwest setzten sich die Spatzen im Kaiserstuhlstadion mit 1:0 durch.