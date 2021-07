Die Fußball-Regionalliga hat die exakten Spieltermine der ersten neun Spieltage festgesetzt. Für den SSV Ulm 1846 Fußball und seine Fans heißt es, flexibel zu sein: Drei Begegnungen finden am Freitagabend, zwei am Dienstag, ein Heimspiel wird an einem für die Ulmer ungewohnten Sonntag angepfif...