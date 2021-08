Sechs Wochen nachdem Cheftrainer Thomas Wörle von SSV Ulm 1846 Fußball verpflichtet wurde, hat der Regionalligist auch einen Co-Trainer gefunden. Der Punktspielbetrieb läuft bereits seit vergangenem Freitag, an diesem Montag wird der neue „Co“ in einer Pressekonferenz des Vereins, an denen Vereinsvorstand Thomas Oelmayer und Geschäftsführer Markus Thiele im Ulmer Donaustadion teilnehmen, vorgestellt.

Wie der Fußball-Verein mitteilt, hand...