Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Auch im neunten Spiel in Folge bleibt der SSV Ulm 1846 Fußball ungeschlagen – gegen den Bahlinger SC gelang ein verdienter, wenn auch knapper 1:0-Sieg. In zwölf Partien in diesem Jahr holte die Elf von Trainer Holger Bachthaler damit acht Siege, drei Unentsc...