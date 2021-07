In einer Woche, am Samstag, 7. August (18.30 Uhr) geht die Saison für den SSV Ulm 1846 Fußball erst so richtig los. Nach den drei vorgeschalteten Spielen im WFV-Pokal in Nusplingen, Mietingen und Friedrichshafen kommt es im Donaustadion zum DFB-Pokalhit gegen den 1. FC Nürnberg. Und rechtzeitig zum ersten Saisonhöhepunkt wird der Spatzen-Kader allmählich komplett. Zwei Verpflichtungen wurden am Freitag perfekt gemacht, eine weitere soll zu B...