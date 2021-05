SSV Ulm in Balingen

Am Dienstag (19 Uhr) tritt der SSV Ulm 1846 Fußball im Regionalliga-Nachholspiel bei der TSG Balingen an. In 18 Tagen könnten sich beide Teams im WFV-Pokalfinale gegenüberstehen. Spielen beide Teams nun mit verdeckten Karten? Und wie planen die Ulmer die neue Saison?