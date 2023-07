Am Freitag,7. Juli 2023 steht das erste Spiel als Drittligist an: Der SSV Ulm 1846 Fußball testet gegen den bayerischen Regionalligisten Würzburger Kickers. Beim TSV Albeck freut man sich auf die Partie, die auf dem Albecker Sportgelände stattfindet. Tickets gibt es online und an der Tageskasse. © Foto: Volkmar Könneke