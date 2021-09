Die Erlösung kam in letzter Minute: Tobias Rühle trifft für den SSV Ulm 1846 Fußball in der 90. und sichert dem amtierenden Titelträger den Einzug ins Viertelfinale des WFV-Pokals. Die Szenen, die sich auf dem Sportgelände des TV Darmsheim am Mittwochabend abspielten, waren nichts für schwach...