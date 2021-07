Die digitale Anzeige auf dem Sportplatz in Mietingen war noch nicht einmal von der „0“ auf die „1“ umgesprungen, als Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball schon das erste Mal jubeln durfte. Ein Eckball von Robin Heußer, eine ungeschickte Abwehr von Mietingens Keeper Nico Wiemer und ein Ulmer Abwehrspieler, der im Strafraum parat stand und per Kopf einnickte. Milan Petrovic brachte die Spatzen in der ersten Minute der zweiten WFV-Pokalrund...