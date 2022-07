Es geht los! Der SSV Ulm 1846 Fußball startet in die Saison. Am Samstag, 14 Uhr, ist der Regionalligist beim FC Mengen gefragt. Es ist die erste Runde im diesjährigen WFV-Pokal, in der es gegen einen Landesligisten geht. Pokal? Da war doch was. Im Finale im Mai mussten sich die Spatzen nach vierfa...