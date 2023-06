Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball hat seine erste Drittliga-Saison vor sich. Am Montag, 26.06.2023, ist die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle in die Vorbereitung gestartet. Los geht es mit Leistungstests – als Erstes steht im Donaustadion der Laktattest an. Zurück auf den Platz geht es am Donnerstag (29.06), dann steigt das erste Mannschaftstraining. Mit dabei: die Neuzugänge Felix Higl (VfL Osnabrück), Max Brandt (FC Teutonia Ottensen) und Julian Kudala (VfB Stuttgart II). Transfers, Termine, Testspiele, Trainingslager: Wir begleiten die sechswöchige Vorbereitung im SWP-Liveblog.

Die Termine:

Montag bis Mittwoch, 26.06.-28.06.2023: Trainingsauftakt mit Leistungstests

Trainingsauftakt mit Leistungstests Donnerstag, 29.06.2023: erstes Mannschaftstraining

erstes Mannschaftstraining Freitag, 07.07.2023: Testspiel gegen Würzburger Kickers (in Albeck)

Testspiel gegen Würzburger Kickers (in Albeck) Montag bis Samstag, 10.07.-15.07.2023: Trainingslager in Oberstaufen

Trainingslager in Oberstaufen Mittwoch, 19.07.2023: Testspiel gegen den VfR Aalen (Ostalb-Arena)

Testspiel gegen den VfR Aalen (Ostalb-Arena) Samstag, 22.07.2023: Testspiel gegen Eintracht Frankfurt II (in Bellenberg)

Testspiel gegen Eintracht Frankfurt II (in Bellenberg) Freitag bis Sonntag, 04.08.-06.08.2023: Auftakt 3. Liga