Bis zum vergangenen Samstag hatten die Regionalliga-Fußballer des SSV Ulm 1846 in dieser Saison noch nie drei Siege am Stück geschafft. Mit dem 1:0 beim Bahlinger SC gelang den Spatzen am Samstag dieses Triple. Nun legten die Schützlinge von Trainer Holger Bachthaler nach. Der verdiente 3:1-Erfol...