Der SSV Ulm 1846 Fußball meldet seinen zehnten Neuzugang für die Regionalliga-Saison 2022/23: Mit Dennis Chessa kommt der langersehnte Topscorer zurück an die Donau, dem für den TSV Steinbach Haiger in der zurückliegenden Spielzeit 14 Treffer gelangen. In den vergangene zwei Wochen wurde bei de...