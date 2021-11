Der Kicker vermeldete in seiner Spieltags-Übersicht schon zur Halbzeit ein 1:1, doch soweit war es im Stuttgarter Gazi-Stadion noch gar nicht: In der Partie des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den VfB Stuttgart II dauerte es bis zur 67. Spielminute bis am späten Samstagnachmittag der erste und einzige...