Ein Blitztor in der ersten Spielminute, ein mit über 3800 Zuschauern besuchtes Donaustadion und der dritte Sieg in Folge bei reichlich Sonnenschein. Nur die Partie, die der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag gegen Tabellenschlusslicht TSV Schott Mainz bot, war über weite Strecken des Spiels wenig an...