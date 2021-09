Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Am Dienstagabend hat das Team von Trainer Thomas Wörle mit 2:1 (0:1) bei der TSG Hoffenheim II gewonnen und sich auf den zweiten Tabellenrang geschoben – mindestens für eine Nacht. Am Mittwoch sp...