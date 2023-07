Kommando für Kommando. Trainer Thomas Wörle war laut an der Seitenlinie. Er sortierte, dirigierte, coachte. „Philipp macht die Höhe“ oder „Jetzt, schnell spielen“ waren zum Beispiel Anweisungen, die im Stadion in Bregenz gut zu vernehmen waren. „Wir müssen die Zeit nutzen, in der wir u...