Spannung, Tore, Pfeifkonzert und ein Zuschauerrekord: Das Spitzenspiel im Ulmer Donaustadion hielt, was im Vorfeld versprochen wurde. Der SSV Ulm 1846 Fußball und der TSV Steinbach Haiger trennten sich am Samstagnachmittag 2:2 unentschieden. In der Tabelle der Regionalliga Südwest verändert das E...