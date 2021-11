Das Schneetreiben einen Tag vor der Partie gegen die SG Sonnenhof Großaspach soll dem Flutlichtspiel am Dienstag, 19 Uhr im Ulmer Donaustadion nicht zum Verhängnis werden: „Schneeräumen für drei Punkte“ heißt es in einem Aufruf des SSV Ulm 1846 Fußball. Sollte am Dienstag noch Schnee liege...