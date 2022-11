Was sich in der vergangenen Woche noch so optimistisch anhörte, hat die medizinische Untersuchung nicht bestätigt. „Wir haben mit David Grözinger einen Spieler, der mit Knie-Problemen ausfallen wird“, sagte Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball. Am Samstag (14 Uhr) steht die Partie...