Lange war es versprochen, jetzt ist es offiziell: Der SSV Ulm 1846 Fußball spielt am Freitag, 8. September, 18.30 Uhr, gegen Schalke 04 ein Freundschaftsspiel. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstag.

Die Partie wurde nach dem DFB-Pokal-Spiel im Dezember 2020 vereinbart. Damals tauschten die Ulmer ihr Heimrecht, um das Duell in der Veltins-Arena nach den damals geltenden Corona-Beschränkungen durchzuführen. Im Gegenzug versprachen die Gelsenkirchener, für ein Freundschaftsspiel an die Donau zu kommen. Das steigt nun in der Länderspielpause. Tickets gibt es ab sofort im Online-Shop der Spatzen zu kaufen. Es gelten die gleichen Preise wie in der Dritten Liga.