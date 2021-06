Die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest ist entschieden: Der SC Freiburg II steigt in die 3. Liga auf. Der SSV Ulm 1846 Fußball war hingegen am vorletzten Spieltag beim KSV Hessen Kassel gefragt – und musste eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Damit ist für die Spatzen vor dem letzten Spieltag...