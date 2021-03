Rückschlag nach zuletzt vier Siegen in Folge. Im Heimspiel gegen Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach kam der SSV Ulm 1846 Fußball am 46. Geburtstag von Trainer Holger Bachthaler nicht über ein 1:1 hinaus. Es drohte sogar eine Niederlage. Wer den Ulmern am Ende doch noch wenigstens einen Zähler rettete.