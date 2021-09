Was für eine Schlussphase: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am sechsten Spieltag der Regionalliga Südwest sein Heimspiel gegen den FC RW Koblenz mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages im Ulmer Donaustadion erzielte Stürmer Phil Harres in der Nachspielzeit der Partie. Doch der Reihe nach: Mit zwei Siege...